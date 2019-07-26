Зеленский проводит в Фейсбуке опрос по кандидатам на должность главы Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский объявил опрос о кандидатах на должность главы Одесской областной администрации. Он предложил пятерых кандидатов, отобранных командой. Опрос опубликован на странице президента в Фейсбуке.

Кандидаты на должность - Андрей Андрейчиков, Татьяна Петракевич, Ольга Квасницкая, Максим Куцый и Максим Болдин.

Андрейчикову 41 год, он имеет высшее образование по специальности «Правоведение». В прошлом - руководитель ряда предприятий, с 2016 года - руководитель общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов». По словам главы ОП Андрея Богдана, Андрейчиков является партнером Зеленского "по какому-то бизнесу".

Татьяна Петракевич - 37-летняя психолог, слушательница Украинской школы политических студий, общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской «Открытой европейской школы».

Ольга Квасницкая - 44 года, юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Депутат Одесского горсовета, преподает в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и является председателем благотворительного фонда «Французский бульвар». У Квасницкой четверо детей. На досрочных выборах в Раду Квасницкая была вторым номером списка "Самопомощи", по итогам голосования партия набрала менее 1% голосов.

Максим Куцый - 36 лет, закончил Национальную академию внутренних дел Украины, но занимается предпринимательством. Он работал в банковском секторе, пока - владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин - 44 года, общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Напомним, ранее Зеленский объявлял опрос о том, кого хотят видеть на посту председателя ОГА жители Львовской области, и назначил рекомендованного фейсбуком Маркияна Мальского.