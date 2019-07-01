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​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского

"То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо".

​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Фото: president.gov.ua

Ломосборщик Андрей Андрейчиков, который станет главой Одесской ОГА, оказался бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал глава его офиса Андрей Богдан в интервью РБК-Украина.

"Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо", - ответил Богдан на вопрос, кто посоветовал Зеленскому человека, торговавшего ломом с Приднестровьем.

По его словам, Андрейчиков и Зеленский пересекались "в каком-то бизнесе".

Он сказал, что у Андрейчикова "есть энергетика, желание и возможность какое-то время жить за свои деньги и делать реформы". Он из бизнеса, образован и идеологически вписывается в систему координат команды Зеленского.

Кандидат на должность губернатора Одесской области также является сооснователем охотничьего общества "Охотник-2007", в состав которого входит, например, Сергей Кушнир, экс-депутат одесского горсовета, который возглавляет партию "Родина". До него ее возглавлял Игорь Марков, который находится в РФ, а Украине он под следствием.

Напомним, что во время предвыборной кампании Зеленский уверял, что не допустит кумовства при назначении на государственные посты, но, став президентом, сразу стал назначать на ключевые должности своих бизнес-партнеров, друзей, "кварталовцев".

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