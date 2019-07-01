Глава президентского офиса Богдан готов "разрешить Донецку и Луганску русский язык"

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан согласен предоставить русскому языку региональный статус в Донецкой и Луганской областях, если эти регионы вернутся под контроль Украины. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - отметил Богдан.

Отвечая на вопрос, "а если так же захочет Харьков и Одесса", Богдан сказал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?"

В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - уточнил он.

Напомним, в 2012 году Верховная Рада приняла скандальный "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Он предусматривал, что если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие "языкового закона", признав его неконституционным. После этого областные советы в областях, где русский язык имел статус регионального, отменили свои решения.

Согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.