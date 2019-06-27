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Окружной админсуд Киева отложил дело об отмене украинского правописания на август

Суд решил предоставить ответчику время на подготовку бумаг.

Окружной админсуд Киева отложил дело об отмене украинского правописания на август
Фото: litopys.org.ua

Окружной административный суд Киева отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания. Такое решение было принято сегодня на подготовительном заседании, сообщила пресс-служба суда.

"С целью предоставления ответчику времени для подготовки ответа на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

К суду обратилась женщина - мать ученицы 7 класса, с просьбой признать противоправным и недействительным постановление Кабмина. По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

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