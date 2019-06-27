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Адвокат Порошенко потребовал открыть дело против Трубы из-за вмешательства в работу следователей

Труба допускает утечку конфиденциальной информации об уголовных производствах.

Адвокат Порошенко потребовал открыть дело против Трубы из-за вмешательства в работу следователей
Фото: Макс Требухов

Защита экс-президента Петра Порошенко потребовала правоохранителей открыть дело против директора ГБР Романа Трубы из-за вмешательства в работу следователей и разглашения данных досудебного расследования. Об этом заявил адвокат Игорь Головань.

Он подчеркнул, что Труба непосредственно вмешивался в работу следователей ГБР и оказывал на них давление, хотя не имеет на это права.  В частности, речь идет об уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.

"Следователь является самостоятельным в своей деятельности, и вмешательство лиц, не имеющих на это полномочий, запрещается... Директор же ГБР только то и делает, что вмешивается и влияет на деятельность следователей, которые работают в Государственном бюро расследований. Именно в отношении этого мы подготовили и будем подавать заявления о совершении Трубой уголовного правонарушения", - заявил адвокат.

По его словам, Труба допускает утечку конфиденциальной информации об уголовных производствах, которая затем обнаруживается у бывшего замглавы АП Януковича Андрея Портнова. Кроме того, защита Порошенко допускает, что таким образом секретная информация может попадать и к российским властям.

Напомним, директор ГБР Роман Труба заявил, что на данный момент Госбюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя Петра Порошенко.

25 июня правоохранители открыли дело против Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о преступлениях Петра Порошенко: о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке канала "Прямой" и продаже завода "Кузница на Рыбальском", и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

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Источник: "Украинские новости"
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