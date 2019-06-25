В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
ГлавнаяПолитика

На Портнова завели дело из-за ложных сообщений о преступлениях Порошенко, - адвокат

Также правоохранители проверяют высказывания Шуфрича об отсутствии коалиции в парламенте.

На Портнова завели дело из-за ложных сообщений о преступлениях Порошенко, - адвокат
Андрей Портнов
Фото: politeka.net

Правоохранители открыли дело против бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова по факту заведомо ложных сообщений о преступлениях экс-Президента Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сказал адвокат Порошенко Игорь Головань, передают "Українськi Новини".

Он уточнил, что дело открыто по ст. 383 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о преступлении).

"Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех заявлений господина Портнова", - рассказал Головань.

Так, по словам адвоката, расследуются четыре заведомо ложных сообщения Портнова, а именно: о противоправности прохода украинских кораблей через Керченский пролив, о причастности Порошенко к покупке телеканал "Прямой" и продаже завода "Кузница на Рыбальском" и якобы о нарушениях при назначении членов Высшего совета правосудия.

Головань также заявил ,что Портнов сам декларировал, что его массовые заявления в Госбюро расследований имеют целью публично унизить Порошенко. Адвокат подчеркнул, что это является нарушением законодательств и международных норм, так как публичное унижение не может являться причиной для уголовного преследования.

Кроме того, адвокат сообщил, что правоохранители расследуют не только действия Портнова, но и депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича, который заявил об отсутствии коалиции в парламенте, и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Напомним, во время президентства Януковича Портнов был заместителем главы Администрации президента. Он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и начал писать жалобы на Порошенко. 27 мая он заявил, что подал в ГБР "четвертое из десятков" заявление на Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также