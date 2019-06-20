Ректор КНУ им. Шевченко отменил приказ о восстановлении Портнова в должности профессора (документ)

Ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Леонид Губерский 20 июня отменил приказ про зачисление бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова на должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Олег Слабоспицький

Около 22:00 ректор прибыл в КНУ к митингующим, которые устроили бессрочную акцию протеста с требованием уволить Портнова и пообещал подписать приказ об увольнении экс-чиновника времен Януковича.

Как сообщалось, в четверг около тысячи студентов Киевского национального университета имени Т. Шевченко начали акцию протеста против назначения Портнова профессором кафедры конституционного права.

Напомним, 19 июня стало известно, что ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета. Сообщалось, что он принят на должность и должен приступить к обязанностям с 1 сентября.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.