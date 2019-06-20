Двое военнослужащих получили ранения на Донбассе с начала суток

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя, в том числе, запрещенные минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В ходе обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 19 июня, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, один получил ранение и еще один - боевую травму.