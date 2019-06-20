На Донбассе погиб украинский военный, трое получили ранения и травмы

Боевики не сократили обстрелы несмотря на заседание ТКГ.

В среду, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, один получил ранение и еще один - боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Новотроизкого, Лебединского, Марьинки, Песок, Водяного, Павлополя, Богдановки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз в районе Новозвановки, Зайцево, Попасной, Крымского, Светлодарска, Новотошковского и Южного.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил, обстрелам подверглись наши позиции вблизи Павлополя и на окраине Луганска. В результате обстрелов ранен украинский военный.

За прошедшие сутки, по данным разведки, убит один боевик, еще один ранен.