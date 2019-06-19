На посетителей "КиевПрайда" напали неизвестные в балаклавах

На посетителей кинопоказа в рамках "Киев-Прайд" напали молодчики в балаклавах.

Об этом сообщил один из пострадавших, передает Громадське.

Согласно сообщению, во время нападения не менее четырех ребят спортивного телосложения били посетителей мероприятия ногами, заливали глаза перечным газом.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - рассказал пострадавший.

Кроме того, отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние.

На странице Facebook участники группы KyivPride попросили посетителей события избегать безлюдных мест.

Как сообщалось, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 тысяч участников и участниц мероприятия.

Организаторы Марша равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества пригласили присоединиться к мероприятию президента Владимира Зеленского.