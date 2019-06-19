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Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"

Исковое заявление не соответствовало требованиям судопроизводства.

Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"
Фото: dumskaya.net

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление народного депутата Игоря Мосийчука с требованием запретить проведение "КиевПрайда". Решение опубликовано на сайте суда.

"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", - сообщили в суде.

Заявление вернули из-за несоблюдения требований Кодекса административного судопроизводства, но это не лишает Мосийчука права подать заявление снова.

Напомним, в Киеве 14 июня начался прайд-неделя "KyivPride-2019", который завершится Маршем равенства 23 июня. Противники Марша проведут контр-акцию в центре Киева 22 и 23 июня.

Напомним, в 2018 году полиция задержала 57 человек, участвовавших в Марше равенства. Тогда в столкновениях пострадали 5 правоохранителей.

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