Во Львове впервые в мире подсчитают уличных котов

После Львова подсчет пройдет в Германии, а далее – в других городах Украины.

26-30 июня во Львове впервые в мире проведут подсчет уличных котов. Об этом сообщает пресс-центр Львовской городской администрации со ссылкой на директора коммунального предприятия "Лев" Оксану Кошак.

"До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми", - подчеркнула Оксана Кошак.

Она добавила, что во Львове с 2014 года уже трижды проводили подсчёт бродячих собак, поэтому схема работы понятна, однако ее адаптировали под привычки и поведенческие особенности котов. Алгоритм был разработан в сотрудничестве с опекунами котов на базе платформы Animal-ID.info.

Соучредитель этой платформы Виктор Копач рассказал, что в Европе проблема собак практически решена, а с котами иногда проблем больше, чем в Украине. «Поэтому мы адаптировали нашу систему к тому, чтобы работать с котами. Речь идет не только о количественных, но и качественных показателях: местах скопления по городу и тому подобное», - отметил он.

Исходя из результатов подсчета, мэрия сделает вывод, стоит ли увеличивать финансирование на стерилизацию бездомных кошек, поскольку их популяция растет.

Городские власти привлекают также волонтеров для помощи подсчета котов. Для этого нужно зарегистрироваться на Animal-ID.info.

Кроме того, соучредитель платформы Animal-ID.info Виктор Копач отметил, что после Львова подсчет пройдет в Германии, а далее – в других городах Украины. В целом уже 15 стран заинтересовались идеей посчитать своих котов.

Напомним, в некоторых городах Украины, городские администрации признали котов частью экосистемы. Например, в Днепре, во Львове, Одессе, Запорожье, с 2017 года в Киеве.

Это сделано для того, чтобы защитить животных от жестокого обращения и запретить их беспричинный вылов и убийства. Также благодаря признанию котов частью экосистемы, они могут свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, и уничтожать грызунов.