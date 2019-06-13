WizzAir планирует добавить 10 рейсов со Львова

Больше рейсов будет выполнятся в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

Авиакомпания Wizz Air в зимнем сезоне 2019/2020 годов намерена увеличить частоту полетов во Львов по существующим направлениям на десять рейсов в неделю по сравнению с прошедшей зимней навигацией.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Львов.

Частота выполнения рейсов изменится на пяти направлениях: в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

В частности, рейсы в Братиславу будут выполняться 5 раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам) в сравнении с 2 рейсами в сезоне Зима 2018/2019.

Количество рейсов во Вроцлав возрастет с 3 до 5 рейсов, которые будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться в два раза чаще - 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

В Дортмунда будет выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) по сравнению с 2 рейсами в прошлогоднем сезоне.

Как сообщалось, WizzAir добавила 8 рейсов со Львова в ближнее зарубежье в летний период.