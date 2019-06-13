Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог сам совершить самоубийство
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты
"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Учителі скрізь і завжди є учителями, але бувають нюанси
Учителі скрізь і завжди є учителями, але бувають нюанси
Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой
Зеленский пользуется инструментами старой власти, - Лановой
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Из топ-100 списка "Слуги народа" исключили уже семерых человек
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяЭкономикаБизнес

WizzAir планирует добавить 10 рейсов со Львова

Больше рейсов будет выполнятся в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

WizzAir планирует добавить 10 рейсов со Львова
Фото: EPA/UPG

Авиакомпания Wizz Air в зимнем сезоне 2019/2020 годов намерена увеличить частоту полетов во Львов по существующим направлениям на десять рейсов в неделю по сравнению с прошедшей зимней навигацией.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Львов.

Частота выполнения рейсов изменится на пяти направлениях: в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

В частности, рейсы в Братиславу будут выполняться 5 раз в неделю (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам) в сравнении с 2 рейсами в сезоне Зима 2018/2019.

Количество рейсов во Вроцлав возрастет с 3 до 5 рейсов, которые будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться в два раза чаще - 4 раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

В Дортмунда будет выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) по сравнению с 2 рейсами в прошлогоднем сезоне.

Как сообщалось, WizzAir добавила 8 рейсов со Львова в ближнее зарубежье в летний период.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также