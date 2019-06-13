Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро

Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.

Впервые за 15 лет Украина выпустила еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в 2026 году на сумму 1 млрд евро. Ставка привлечения составляет 6,75% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила 6 млрд евро.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета, отмечают в министерстве.

"Благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема торговли. Сегодняшняя стратегическая сделка демонстрирует постоянную поддержку инвесторов для нашей страны. Размещение семилетних облигаций - первое событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС", - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, что последний раз Украина размещала облигации в октябре 2018 года.

Тогда Минфин продал 5-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние на $1,25 млрд. Стоимость раземещения составила 9-9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов. Организатором выпуска выступил JP Morgan.