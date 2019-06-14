Апелляционный суд приказал остановить строительство в урочище Бычок

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск о прекращении строительных работ в урочище Бычок на территории Национального природного парка "Голосеевский" в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В 2010 году Киевсовет заключил с ООО "Авеста-Буд" договор аренды земельного участка площадью более 2,5 га и стоимостью более 62 млн грн, расположенного на территории урочища Бычок, для строительства офисного комплекса с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово развлекательного назначения и паркингами, салонов по продаже автомобилей и др.

Решение было принято вопреки тому, что урочище находится на территории национального природного парка, где законом запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на состояние природных объектов.

Застройщик успел начать работы по строительству автосалона с комплексом АЗК и приступил к вырубке деревьев.

Прокуратура Киева вступила в судебное рассмотрение дела по иску парка и общественной организации "Корчеватое - наш дом" о признании недействительным договора аренды земельного участка, расположенного в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе (урочище Бычок), и возвращении земельного участка.

В феврале 2019 года Северный апелляционный суд Киева признал незаконной аренду участка в урочище Бычок.