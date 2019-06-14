В Киеве построят зону отдыха вдоль Русановского пролива до конца 2020 года

Гарантийный срок эксплуатации объекта должен быть не менее 10 лет.

Киевская городская государственная администрация до конца декабря 2020 года построит зону отдыха и укрепит береговую линию вдоль Русановского пролива. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1053.

"Вдоль Русановского пролива в Днепровском районе построят берегоукрепляющие сооружения и зону отдыха, что позволит улучшить рекреационную зону окружающей среды и обеспечит устойчивость берега Русановской протоки", - говорится в сообщении.

Финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

Заказчиком работ определено предприятие "Плесо", которое будет заниматься исходными данными для проектирования и определять строительную организацию для выполнения работ.

Кроме того, предприятие будет отвечать за гарантийный срок эксплуатации объекта, который должен быть не менее 10 лет.

Напомним, 13 июня в Киеве закрыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой на регламентные ремонтные работы. Сегодня вечером мост должны снова открыть для жителей и гостей столицы.