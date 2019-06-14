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В Киеве построят зону отдыха вдоль Русановского пролива до конца 2020 года

Гарантийный срок эксплуатации объекта должен быть не менее 10 лет.

В Киеве построят зону отдыха вдоль Русановского пролива до конца 2020 года
Фото: wikimapia.org

Киевская городская государственная администрация до конца декабря 2020 года построит зону отдыха и укрепит береговую линию вдоль Русановского пролива. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1053.

"Вдоль Русановского пролива в Днепровском районе построят берегоукрепляющие сооружения и зону отдыха, что позволит улучшить рекреационную зону окружающей среды и обеспечит устойчивость берега Русановской протоки", - говорится в сообщении.

Финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

Заказчиком работ определено предприятие "Плесо", которое будет заниматься исходными данными для проектирования и определять строительную организацию для выполнения работ.

Кроме того, предприятие будет отвечать за гарантийный срок эксплуатации объекта, который должен быть не менее 10 лет.

Напомним, 13 июня в Киеве закрыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой на регламентные ремонтные работы. Сегодня вечером мост должны снова открыть для жителей и гостей столицы.

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