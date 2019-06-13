Активист "Гражданской позиции", который отказался быть понятым, находится в коме.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обвиняет полицейских в жестоком избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Александр Комарницкий, наш партиец из Винницы, спокойный уравновешенный человек. Которого местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания", - сообщил Гриценко.

По его словам, мужчину избили за то, что полицейские "хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы в каком-то деле об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи".

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что, по утверждению полицейских, Комарницкий им угрожал и хотел избить. "Не верю! Знаю Александра хорошо, он был и делегатом Съезда партии - спокойный ответственный человек", - отметил политик.

Он добавил, что Государственное бюро расследований возбудило дело против полицейских.

В полиции утверждают, что на просьбу оперативника быть понятым при изъятии гранаты РГД-5 Комарницкий ответил грубым отказом и "спровоцировал конфликт, в ходе которого получил телесные повреждения".

По факту травмирования мужчины во время конфликта вечером 11 июня с полицейским проводится служебное расследование. По версии областной полиции, их сотрудник оказал пострадавшему неотложную медицинскую помощь и вызвал скорую для дальнейшей его госпитализации.

В свою очередь, в Государственном бюро расследований сообщили, что проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, "сотрудник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить с правоохранителем в драку", - говорится в сообщении.

В результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, и он упал на асфальтовое покрытие и получил телесные повреждения. После этого гражданин был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

Местное издание 20 минут сообщает, что медики диагностировали у 47-летнего предпринимателя Александра Комарницкого перелом основания черепа, потерпевший находится в коме.

"Говорят, что такая травма получилась из-за того, что ему нанесли неожиданный резкий удар сзади. О падении не говорили", - рассказала жена Комарницкого.

По данным издания, полицейский Сергей Пивовар, избивший активиста, является чемпионом области среди правоохранителей по самбо. В апреле этого года одержал победу в первенстве среди правоохранителей области по самбо в весовой категории до 100 кг.

Напомним, в ноябре 2018 Гриценко заявил о нападении на него в Одессе, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений сопровождавшим его лицам.