Конфлікт прокурорів. Чому затягується розгляд справ Майдану

У Подільському суді втретє зірвалося слухання однієї зі справ Майдану - розгляд по нападу на студентів інституту Карпенка-Карого в січні 2014-го . У справі не можуть розпочати підготовче засідання. На тлі цього у відділі процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань ГПУ розпочався конфлікт: прокурор і начальник відділу Олексій Донський заявляє, що новий прокурор у справі - Микола Ніколаєв - свідомо зриває справу. Ніколаєв, у свою чергу, наполягає на тому, що діє по закону.

Фото: Адвокатська дорадча група

Засідання у деяких справах Майдану відбуваються з величезними інтервалами, через що вони досі не просунулися далі стадії підготовчих засідань.

Одна з таких справ - розслідування епізоду нападу на студентів університету ім.Карпенка-Карого. 20 січня 2014 року оперативники “вели” шістьох студентів цього університету від Майдану до Подолу, і на підході до гуртожитку вирішили їх затримати начебто за "організацію масових заворушень" та доставити до відділку міліції. Під час затримання оперативники застосовували силу. Один з активістів - Вадим Ковальов - дістав серйозні поранення, його госпіталізували зі струсом мозку. Згодом суд, на підставі свідчень і рапортів оперативників, застосував до чотирьох студентів домашній арешт, а ще двох відправили до СІЗО.

У справі фігурують оперуповноважені Гайдашук І.А., Киринчук С.П., які обвинувачуються в перевищенні службових повноважень, переслідуванні та нападі на студентів.

Попередній розгляд справи переносився вже кілька разів, два попередніх засідання було зірвано через відсутність адвоката обвинуваченого Гайдашука. Чергове засідання мало відбутися 10 червня, але розгляд знову перенесли. Цього разу - несподівано на прохання прокурора. Новий публічний обвинувач Микола Ніколаєв попросив місяць для ознайомлення зі справою на етапі підготовчого засідання. Суддя через свою зайнятість та нестачу суддів переніс справу на вересень.

У адвокатів родин Небесної сотні та прокурорів відділу процесуального керівництва це викликало бурхливу реакцію. Керівник відділу, прокурор Олексій Донський у коментарі LB.ua каже, що прокурор не мав просити переносити розгляд, і аргумент "потрібно вивчити матеріали справи" на цій стадії розгляду є безпідставним:

"На цій стадії вирішується лише питання про призначення обвинувального акту до судового розгляду. Матеріали кримінального провадження, а точніше - докази у справі - надаються суду прокурором лише тоді, коли суд призначив до розгляду обвинувальний акт”, - говорить Донський.

Фото: Аргумент Старший прокурор ГПУ Олексій Донський

Прокурор Микола Ніколаєв у коментарі LB.ua підтвердив, що у нього є конфлікт з керівництвом відділу. Але вважає, що діє вірно, більше того, говорить, що його взагалі не мали призначати прокурором у цю справу. (Раніше її вів інший прокурор, який більше не працює в управлінні).

"Ст. 37 КПК України забороняє змінювати прокурора через принцип незмінності прокурора. Ті, хто вів цю справу, мають підтримувати обвинувачення, - говорить Ніколаєв - Той прокурор, який працював, має підтримувати обвинувачення і далі. Прокурор, не знаючи справи, не будучи впевненим у скоєнні обвинуваченим злочину, не повинен його звинувачувати, а при відсутності доказів провини зобов'язаний відмовитися від обвинувачення, інакше він сам вчинить злочин".

Далі Микола Павлович перелічує інші причини для перенесення засідання: “Адвокати захисту заявили, що оскільки потерпілий і його захисник не з'являється в суд, то вони просять суд відкласти засідання у зв'язку з тим, що у них виникли сумніви у справжності показів, оскільки не бачили потерпілого. Невідомо, чи він живий, можливо, його викрали. Згідно 314 статті КПК на підготовчому засіданні мають бути представник потерпілого і потерпілий. Він має живим прийти до суду хоча би один раз і дати свої свідчення. Тут суд погодився із адвокатом обвинувачених. Я просив відтермінувати лише на місяць, але суддя відтермінував на довший термін. І я маю зрозуміти, чи обвинувачені винні. Якщо невинні, я не буду підтримувати обвинувальний акт", - розповів у коментарі Микола Ніколаєв.

Адвокат у справах Майдану Євгенія Закревська каже, що переносити засідання через відсутність потерпілого - давно відома маніпуляція, до якої зазвичай вдається захист обвинувачених. “Якщо присутність потерпілого дійсно була необхідною, ми б жодної справи не розглянули, - каже Закревська. - Адже є справи, де потерпілих сотні. Судова практика і зокрема практика того ж судді Зубця в інших справах Майдану говорить, що якщо потерпілий повідомлений належним чином, а тим більше висловив свою позицію щодо проведення засідання без його участі, цього достатньо. Вже звикли, що захист затягує розгляд справ Майдану. Вже звикли, що в суддів не вистачає часу, а в судах - суддів. Але от щоб так цинічно вів себе прокурор - це вже щось новеньке”, - каже Закревська.

Фото: Макс Требухов Євгенія Закревська

Вона зауважує, що громадська організація "Родини Небесної Сотні" неодноразово просили вивести цього прокурора з усіх справ Майдану.

LB.ua дуже легко вдалося знайти потерпілого Вадима Ковальова і дізнатися, чи він живий - через фейсбук. Він зараз дійсно живе не в Україні, але знаходиться в контакті зі своїм адвокатом.

“Я надавав покази своїм адвокатам та декілька разів слідчим, зокрема, у прокуратурі на Борисоглібській з лютого 2014 по 2017, - розповів у коментарі LB.ua Вадим Ковальов. - Я приїжджав у лютому цього року і підтвердив, що Євгенія Закревська буде продовжувати представляти мої інтереси в суді. Пані Євгенія на моє прохання оформила листа до судді щодо моєї відсутності на засіданнях. Я це звернення особисто підписав, і ми відправили його до суду”.

Ковальов також нагадав, що всі його контакти вказані в справі, тож прокурор міг з ним зв’язатися не тільки по телефону, а й по електронній пошті чи вайберу. “Міг би спробувати вийти за зв’язок перед тим, як заявляти, що мене немає. Він міг звязатися з моїм адвокатом Закревською Євгенією, яка постійно зі мною на зв’язку. На жаль, з лютого по сьогодні не маю можливості відвідувати засідання”, - говорить Вадим Ковальов.

Фото: надано автором Вадим Ковальов

“Дійсно, ст. 37 КПК передбачає незмінність прокурора, за виключеннями хвороби, заяви йому відводу, переходу на іншу роботу, та іншими обставинами, які унеможливлюють його участь у справі, - говорить Олексій Донський. - У даному провадженні був прокурор Майорко, який переведений до Краматорська. У зв’язку з цим і було змінено групу прокурорів, і це стосується всіх трьох справ, які він отримав”

Донський скаржиться на те, що Ніколаєв ухиляється від участі у судових засіданнях. “Він зіпсував відносини з усіма прокурорами, що стало причиною написання колективного листа до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) щоби його звільнили, але КДКП закрила провадження», - говорить Донський.

Ще рік тому прокурори управління спецрозслідувань ГПУ скаржились на прокурора Миколу Ніколаєва, зокрема, через розголошення таємниці слідства у справах Майдану, тиск на прокурорів, розголошення інформації сторонам справи. За словами начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, тоді скарга на Ніколаєва надійшла від 58 співробітників, прокурори просили кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) звільнити Ніколаєва.

Проте КДКП не знайшла підстав для звільнення і взагалі - до притягнення до дисциплінарної відповідальності. І скаргу не задовольнили.

"Я вже більше року ставлю питання переведення або притягнення до відповідальності Миколи Ніколаєва, - каже Олексій Донський. - Жодного разу, коли я ставив це питання, воно не знаходило відгуку. Сьогоднішня ситуація викликає обурення. Це вже друга справа, зірвана прокурором Ніколаєвим, начебто з причин того, що він не ознайомився з матеріалами кримінального провадження".

У відділі Донського на даний момент є декілька справ: по Олександру Волкову (організації викрадення і вбивства Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка), по Ю. Крисіну (вбивство В’ячеслава Веремія), по екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу, по Олександру Сєрову (Викрадення людей тітушками 21.01.2014 р), також він разом із прокурором Ігорем Земсковим бере участь у засіданнях по 5 обвинуваченим беркутівцям.

Наступне засідання у справі по нападу на студентів університету ім. Карпенка-Карого заплановане на 11 вересня 10:30 у Подільському суді.