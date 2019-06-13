"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
​Суд Барышевки запретил Рожковой исполнять обязанности
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе получил травму один украинский военный

Впервые за несколько недель боевики применили артиллерию калибра 152 мм.

На Донбассе получил травму один украинский военный
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили 9 обстрелов. В результате вражеского огня один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вблизи населенного пункта Боровское в направлении Первомайска сегодня зафиксирован обстрел из артиллерии калибра 152 мм. Кроме того, боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Лебединское, Луганское, Зайцево и Золотое-4.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также