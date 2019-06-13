На Донбассе получил травму один украинский военный

Впервые за несколько недель боевики применили артиллерию калибра 152 мм.

Сегодня в течение дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили 9 обстрелов. В результате вражеского огня один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вблизи населенного пункта Боровское в направлении Первомайска сегодня зафиксирован обстрел из артиллерии калибра 152 мм. Кроме того, боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Новоселовка Вторая, Широкино, Новотроицкое, Лебединское, Луганское, Зайцево и Золотое-4.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.