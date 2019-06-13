Против крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой открыто дело за пост в фейсбуке

Подконтрольная РФ прокуратура Крыма открыла дело об административном правонарушении в отношении крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой за её старый пост в фейсбуке. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на адвоката Алиевой - Алексея Ладина.

В 2018 году против Алиевой уже было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ за этот же пост. Однако позже дело закрыли. Сейчас открыли административное дело по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти или вражды).

- Прокурор ознакомил нас с постановлением о возбуждении административного дела, и вручил Гульсум Алиевой копию этого самого постановления. Я объяснил ему, что есть сроки привлечения к административной ответственности и, собственно единственно верное законное решение, это прекращение производства по административному делу. Но должностное лицо сказало, что дело они будут направлять в суд, - рассказал адвокат Алексей Ладин.

Он отметил, что будет направлять ходатайства от прекращении админпроизводства в прокуратуру: "Буду направлять ходатайство, во-первых, об ознакомлении с материалами дела, а во-вторых, о прекращении административного производства. Они обязаны мне на эти ходатайства ответить", - добавил Ладин.

Напомним, позавчера крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву задержали на админгранице с Крымом при въезде на полуостров. После попытки снять отпечатки пальцев её отпустили. Гульсумявляется дочерью фигуранта Ялтинского дела Хизб-ут Тахрир Муслима Алиева. В доме Алиевых российские силовики два раза проводили обыск.