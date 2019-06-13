"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Пограничники отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям".

​Пограничники отработали защиту побережья Азовского моря от вторжения вражеского десанта
Фото: Скриншот видео

Украинские пограничники из состава Объединенных сил провели учения на побережье Азовского моря, в ходе которых отработали отражение вражеского десанта.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил. Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, «зеленые береты» совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу", - говорится в сообщении.

Фото: Скриншот видео

Фото: Скриншот видео

Отмечается, что военнослужащие усовершенствовали практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем и ночью.

Для разведки положения противника, местности и корректировки огня также применялись беспилотники.

Напомним, ранее, в мае, подразделения ООС на учениях отработали уничтожение морского десанта противника.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также