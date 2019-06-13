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Хомчак: никаких команд не стрелять в ответ на Донбассе не было

"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст".

Хомчак: никаких команд не стрелять в ответ на Донбассе не было
Руслан Хомчак
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинским военным на Донбассе не поступало команд о запрете на ответный огонь.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - заверил Хомчак.

"Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - добавил он.

Хомчак подчеркнул, что на переговорах речь в основном идет о том, чтобы не открывать огонь первыми.

На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут. Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?", - сказал начальник Генштаба.

Напомним, ранее представитель Украины Леонид Кучма на встрече в Минске предложил при составлении соглашения о введении режима тишины в районе боевых действий внести в него пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Кучма вышел из переговорного процесса в Минске в октябре 2018 года. 3 июня президент Владимир Зеленский снова назначил его вести переговоры с Россией по вопросам освобождения Донбасса и Крыма.

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