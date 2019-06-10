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В Киеве возле АП проходит митинг против заявлений Кучмы по Донбассу

Активисты сожгли белый флаг в знак того, что они не допустят капитуляции перед Россией.

В Киеве возле АП проходит митинг против заявлений Кучмы по Донбассу
Митинг возле здания АП
Фото: facebook.com/leonid.kirilenko

Около 2 тыс. человек пикетируют Администрацию президента, выступая против заявлений по Донбассу бывшего президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Об этом сообщают "Українські новини" с места событий, а также пользователи в соцсетях.

"Мы требуем, чтобы те люди, которые формируют дорожную карту к Минску, были заменены. Чтобы ветераны были приобщены к процессу, чтобы были те люди, которые знают ситуацию, иначе мы будем это воспринимать как тихую капитуляцию", - заявил один из организаторов пикета.

Участники держат в руках флаги Украины и скандируют:" Позор"," Кучму - геть", "Вова, у нас война - подождет шаурма".

Фото: facebook.com/sergey.vysotsky

Участники пикета сожгли белый флаг в знак того, что они не допустят капитуляции Украины перед Россией. Они также обклеили вход в Администрацию фотографиями погибших на Донбассе бойцов.

Напомним, Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года. Потом он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста".

После этого переговорный процесс возглавил Евгений Марчук. Он заявил об отставке в мае 2019 года в связи со сменой президента в Украине.

В начале июня Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ. 5 июня состоялось первое заседание группы после смены президента. На нем Кучма заявил возможности возобновления экономических связей с ОРДЛО и введении обоюдного моратория на ответный огонь на Донбассе.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по итогам этого заседания было открыто три уголовных производства.

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