Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также