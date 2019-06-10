С начала суток на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.