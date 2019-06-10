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На реабилитацию в Болгарию отправилась 13-ая группа военных

Программа реабилитации занимает две недели.

На реабилитацию в Болгарию отправилась 13-ая группа военных
Фото: Генштаб ВСУ

9 июня в рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию отправилась 13-ая группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

"Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что травмированные военные поедут в военно-медицинскую больницу "Калероя" (г.Хисар) на две недели. 

 Кроме того, Генштаб поблагодарил за плодотворное сотрудничество между болгарской стороной и привлеченные к реализации проекта украинские министерства и ведомствами, а также Агентства НАТО.

Напомним, 9 апреля 2018 года в эту больницу на реабилитацию Минветеранов отправляло 12 военных. 

Расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением украинцев в "Калерое", обеспечивает болгарская сторона, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации - Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

Екатерина Вишнева, Журналист
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