Освіта в Ірпені: фейковий «антирекорд» насправді є рекордом

За останні дні засоби масової інформації, з подачі та в деяких випадках за гроші моїх опонентів, оприлюднили величезну кількість фейків особисто про мене та місто Ірпінь. Мені, звісно, не звикати до того, що вони опускаються на саме дно, щоб хоч якось понизити мій рейтинг. Зазвичай я ігнорую проплачені озлоблені інформаційні атаки. Але не цього разу, бо намагаючись дискредитувати мене, один з ресурсів оббрехав роботу Міністерства фінансів України.

Фото: Роман Кабачій Заняття в приміщенні молодшої школи

Розкажу про це детальніше. Як відомо, днями профільне Міністерство оприлюднило інформацію про використання освітньої субвенції закладів середньої освіти у 2018 році. Ірпінь опинився у першій п’ятірці за ефективністю використання бюджетних коштів. На противагу іншим містам, які використали державні гроші не так ефективно.

Зокрема, аналіз показав, що в окремих районах та об’єднаних територіальних громадах середні видатки на навчання одного учня перевищують середні по країні в декілька разів! У Міністерстві пояснюють – «такий розрив у сумах свідчить про різну ефективність використання бюджетних коштів на потреби загальної середньої освіти». Тобто – надана послуга ОДНАКОВА, а суми, які витрачені на ці послуги – РІЗНІ.

Що зробили мої опоненти? Вони зманіпулювали цифрами і видали заголовок: «Ірпінь серед п’яти українських міст з найнижчими витратами на освіту». Тобто подали інформацію так, ніби Ірпінь – у хвості рейтингу. А насправді – ми в ТОП п’ятірці найкращих громад. Також опоненти зіграли на психології читачів, бо ж слово «найнижчі витрати на освіту» сприймається – як погано. А «найбільші витрати на освіту» - як добре. Але конкретно у цьому випадку все навпаки.

Поясню на простому прикладі для першого класу. Наприклад, є умовна шкільна кімната. В ній потрібно зробити ремонт. В одному місті уважно вивчають ситуацію, шукають відповідальних підрядників, проводять тендери і отримують матеріали і послуги, припустимо, за 500 грн за метр квадратний. В іншій школі так сильно не переймаються і купують ті самі послуги, але за 1000 грн, «бо ж гроші – бюджетні, майже нічиї». Тобто займаються нецільовим використанням грошей, які до бюджету платять українці.

Так, у нас в Ірпені справді найнижчі витрати на освіту. Але ми маємо набагато якісніші освітні послуги, ніж в багатьох інших містах. Я поясню, як це нам вдалося: Перше – Ірпінь не краде гроші з державного бюджету і не займається відкатами. Друге – Ірпінь розумно розпоряджається державними грошима.

На підтвердження моїх слів наведу цитату заступника міністра фінансів Юрія Джигира: «Попередній аналіз свідчить, що в дуже багатьох випадках бюджетні видатки на загальну середню освіту є малоефективними. Серед причин неефективності – велика кількість малокомплектних шкіл, неоптимальна мережа закладів, неефективне використання ресурсів. Про це свідчать також і дані дослідження, проведеного Світовим банком в 2018 році. Тому Міністерство фінансів України закликає органи місцевого самоврядування до підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби загальної середньої освіти».

Тобто «антирекорд», яким його піднесли читачам мої опоненти, насправді є рекордом ефективного витрачання бюджетних коштів в Ірпені. Наше місто забезпечує у повному обсязі виплату заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. Додам, що середні видатки на одного учня – 10 900 грн – не враховують капітальних вкладень в розвиток освіти, які ми вкладаємо з міського бюджету. Зокрема, за рахунок бюджету розвитку міста, у 2018 році в загальноосвітні навчальні заклади Ірпеня додатково вкладено капітальних видатків на 33 мільйони 320 тисяч гривень.

Якщо ми вже заговорили про освіту, то нагадаю, що у зв’язку з подіями на сході країни Ірпінь прийняв рекордну кількість переселенців. До шкіл Ірпеня пішло 800 дітей, які переїхали з Донеччини та Луганщини. Тому навчальні заклади міста були змушені працювати у дві зміни. Щоб розвантажити навчальні заклади, в Ірпені за кошти міського бюджету було добудовано нові приміщення.

Зокрема, у школі №17 добудували триповерховий корпус для початкової школи. У школі №2 надбудовано третій поверх. Крім цього, в Ірпені відкрито унікальний для Київщини ліцей ІЛІТ, а також створено новий Ірпінський муніципальний академічний ліцей на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Мені б дуже хотілося, щоб Міністерство фінансів у свою чергу також звернуло увагу на ресурс, який маніпулює інформаційними даними та людьми. Це важливо для авторитету державних органів влади в Україні. Мова йде по регіональний телеканал «Погляд». Варто зазначити, що 90 % сюжетів «Погляду» принижують місто Ірпінь та його громаду. На нього також слід звернути увагу Спілці журналістів України та усім іншим організаціям, які опікуються журналістською етикою та запобігають поширенню фейків, маніпуляцій та дезінформації в українських медіа.