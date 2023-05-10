Ірпінь: перспективи і плани відбудови на 2023 рік

Торік у листопаді я розповів, як тривали перші пів року відновлення зруйнованого російськими окупантами Ірпеня. Як ми разом із міською управлінською командою пройшли шлях від оцінки ситуації під час перших відвідин міста після деокупації до підрахунків збитків та створення чіткої стратегії відбудови.

Тоді ми визначили п’ять основних напрямків роботи: міжнародні переговори, формування пакету презентаційних матеріалів з візуалізацією руйнувань і кошторисами потреб, запуск Фонду відновлення Ірпеня, робота архітектурно-проєктного напрямку Irpin Reconstruction Summit та залучення реальних партнерів.

Сьогодні, коли пройшов вже рік після деокупації Київщини, можу впевнено сказати, що ми обрали правильний шлях. Ірпінь крок за кроком рухається до відновлення. Станом на початок травня 2023 року вже 412 багатоквартирних будинків та 322 приватних будинків в Ірпінській громаді отримали ту чи іншу допомогу у відновленні. Зокрема, це заміна вікон, дверей, ремонти покрівель, надання будівельних матеріалів.

Так, не все відбувається настільки швидко, як би нам того хотілося. Але ми йдемо за чітко визначеним планом глобального розвитку міста на найближчі 20-30 років і нам у цьому допомагають потужні міжнародні партнери.

Всесвітньовідома американська архітектурна компанія Gensler, з якою ми почали співпрацю у листопаді 2022 року, зараз очолює команду, що займається розробкою майстер-плану розвитку Ірпінської громади. Зокрема, фахівці Gensler організували масштабне опитування мешканців Ірпеня щодо їхнього бачення розвитку міста. Згідно з його результатами ірпінці вважають пріоритетними напрямками відновлення Ірпеня продуману систему безпеки економічну спроможність та розвиток медичної сфери.

Фото: надане Володимиром Карплюком В офісі компанії Gensler, Вашингтон

Саме на основі цього опитування Gensler уже оприлюднив своє розуміння і бачення розвитку Ірпеня як «міста-саду із розумним серцем». Цей план передбачає, що навколишнє середовище, економіка та технології стануть пріоритетами для створення міста, яке має перспективи швидкого відновлення та економічного зростання.

Паралельно із розробкою фундаментальної стратегії розвитку на багато років уперед, йде велика робота щодо відбудови зруйнованої інфраструктури Ірпеня вже зараз. Цієї весни почалася відбудова трьох освітніх закладів Ірпеня – Ірпінського ліцею №3, дитсадка «Радість» та дитсадка «Віночок».

Відбудову Ліцею №3 фінансує UNICEF. На це виділено 4,8 мільйонів євро. Роботи тривають дуже активно і за місяць уже майже завершено всі капітальні процеси реконструкції.

Дитсадок «Радість», що на вулиці Миру, відновлюється завдяки фінансуванню уряду Литви. А кошти на ремонт та добудову нової будівлі садочка «Віночок», що на вулиці Київській, надало португальське місто-побратим Ірпеня Кашкайш.

Фото: надане Володимиром Карплюком Відбудова дитсадка "Радість" в Ірпені

І якщо комусь здається, що все відбувається ось так: ми зателефонували в UNICEF, сказали, що нам потрібні майже 5 мільйонів євро на відбудові ліцею і нам їх наступного дня дали – то ви дуже-дуже помиляєтеся. За кожною такою історією стоять десятки листів, зустрічей, перемовин, узгоджень і багато днів, а то й тижнів ретельної праці багатьох людей.

Точно така ж ситуація і з залученням благодійників та меценатів для відновлення житла ірпінців.

Наприклад, у січні цього року закінчилася реконструкція чотирьох багатоквартирних будинків - ОСББ «Мінерал», «Еверест», «Затишок» та «Аристократ». Це стало можливим завдяки співпраці проєкту Irpin Reconstruction Summit та італійського фонду Terre des Hommes Italy. Ці чотири будинки – це 450 сімей, що змогли повернутися у свої затишні квартири і знову повірити у завтрашній день.

Фото: надане Володимиром Карплюком Відновлення Ірпеня триває щодня

Відбудову «з нуля» багатоквартирного будинку на Гостомельському шосе, 12-14-16 – саме того, який на початку березня 2022 року першим в Ірпені постраждав від ворожого авіанальоту – погодилася фінансувати Міжнародна організація з міграції (IOM Ukraine). Вона ж допоможе нам провести ремонт частково пошкоджених багатоповерхівок на вулиці Северинівській 160/2, 162 та 154-Б.

Одразу сім багатоквартирних будинків в Ірпені буде відновлено завдяки ініціативі Президента України платформі UNITED24. Зокрема, це будинок №4 в ЖК «Ірпінські липки», що на вул. 11 Лінія, будинки на вул. Київська 53, вул. Мечнікова 104-А, вул. Мечнікова 106, вул. Давидчука 42, вул. Миру 3-Б, вул. Лисенка, 14Г. Всього на відбудову цих будинків потрібно понад 285 мільйонів гривень. Завдяки коштам, зібраним через платформу UNITED24, 698 ірпінських сімей зможуть отримати власне житло. І я щиро дякую усім благодійникам, які жертвують кошти в рамках UNITED24.

До речі, вже оголошено два тендери із семи на відбудову у рамках UNITED24. Тож зовсім скоро почнуться роботи.

Також завдяки платформі UNITED24 буде відбудовано ірпінський міський стадіон «Чемпіон». Кошти на його відновлення збирав легенда українського футболу, амбасадор проєкту Андрій Шевченко. На заклик футболіста відгукнулись футбольні клуби «Мілан» та «Шахтар», які виділили 150 000 та 100 000 євро. Ще 150 000 євро зібрали на благодійному вечорі у Мілані, який проходив під патронатом Шевченка. І ще 200 000 євро на відбудову «Чемпіону» надала компанія Parimatch Ukraine. Таким чином зібрали потрібних 600 000 євро і вже зараз за кошти міського бюджету розробляється проєктно-кошторисна документація.

Також маємо сильну підтримку нідерландської громадської організації Open Door Ukraine (ODU). Вона уже профінансувала відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків ОСББ «ЖК «Пушкінський квартал» (вул. Пушкінська, 62Л) та ЖК «Новооскольський 2020» (вул. Новооскольська, 2Ц). А найближчим часом допоможе із ремонтом ще двох пошкоджених будинків - ЖК «Спарта» (вул. Київська, 22 З) та ЖК «Затишний дім» (вул. 10 лінія, 4Е).

Ще чотири багатоквартирних будинки в Ірпені – два в ОСББ "Затишний" і два в ОСББ «ЖК "Ново-Оскольський" – відновлено в рамках програми «Віднови ДІМ» від Фонду енергоефективності, який фінансує Європейський Союз. Загалом для участі в цій програмі подали заявки 30 ОСББ Ірпеня. І ми щиро сподіваємося, що завдяки фінансуванню ЄС всі вони будуть відновлені.

Фото: надане Володимиром Карплюком Відновлений будинок в рамках програми "ВідновиДІМ"

Ще цього року укладено меморандум про партнерство із ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА». В його рамках у співпраці з IOCC (International Orthodox Christian Charities) «ЕЛЕОС УКРАЇНА» допоможе зробити легкий і середній ремонт у сотні квартир і будинків Ірпінської громади, які зазнали незначних пошкоджень. А з організацією ADRA Ukraine є домовленість про надання мешканцям Ірпінської громади сертифікатів на придбання будівельних матеріалів.

Велику роботу щодо отримання і надання будівельних матеріалів людям проводить Фонд відновлення Ірпеня. Фонд веде перемовини і залучає до цього десятки приватних компаній, які погоджуються надати будматеріали на відбудову соціальних об’єктів міста та приватних осель.

До речі, у питанні відбудови міста вкрай важливе місце займає питання демонтажу зруйнованих будівель. У цьому нам серйозно допомагає ПРООН, уряд Японії та Литовська асоціація знесення. Адже це також доволі витратний процес. І тут йдеться не лише про сам демонтаж, але й про правильну екологічну переробку будівельних відходів та подальше їх використання при будівництвах. Вже невдовзі в Ірпені з’явиться мобільний майданчик з переробки і сортування будівельних відходів.

Якщо говорити про демонтаж приватних будинків, то найактивніше він зараз триває у районі вулиць Багірова та Гостомельське шосе. Цей мікрорайон – чи не найбільше постраждав під час бойових дій. Йдеться про понад 80 пошкоджених і знищених повністю приватних осель. Близько половина із них не підлягає відновленню.

Фото: надане Володимиром Карплюком Демонтаж багатоквартирних будинків на вул. Северинівська в Ірпені

Цей район ми з управлінською командою спільно із Київською обласною військовою адміністрацією плануємо відбудовувати за єдиним комплексним проєктом. Для цього з обласного бюджету виділено 60 мільйонів гривень. Левова частка цих коштів піде на проєктування. На відбудову – будемо залучати кошти благодійників і меценатів. Зараз вже розробляється детальна візуалізація цього мікрорайону та триває активна підготовка до розробки проєкту – йде процес топозйомки та збору документів на кожен будинок.

Також починаємо проєктувати реконструкцію Центрального будинку культури та Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи. Триває проєктування Центру дитячої творчості, який буде збудований на вулиці 74-ї Стрілецької дивізії, та виставкового центру, що з’явиться на вулиці Слов’янській.

Окремо йде велика робота над проєктуванням об’єктів, створених архітекторами та дизайнерами Irpin Reconsruction Summit. Зокрема це площа Свободи, осучаснення приміщень міських музею та бібліотеки, будинок культури в Романівці та інші проєкти.

Працюємо і над оновленням пошкоджених мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Потужно нам в цьому допомагає Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Також Ірпінська міська рада виграла грант у розмірі 7,7 млн євро від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO). Ці кошти підуть на реконструкцію міських мереж.

Ще 140 млн грн з обласного бюджету будуть залучені на капітальний ремонт дороги на Гостомельському шосе та мосту. Проєкт та експертиза уже зроблені за кошти місцевого бюджету.

І підводячи підсумки, хочу сказати. Зараз багато хто береться порівнювати темпи і обсяги відновлення Ірпеня з відновленням інших населених пунктів Київщини. Але робити це можуть тільки ті, хто не був у нашому місті і у тих містах, з якими йде порівняння. Адже масштаби руйнування Ірпеня не обмежуються однією вулицею. Уявіть собі, що лише вартість нових вікон, які вставили минулого року у понівечених багатоквартирних і приватних будинках, дорівнює ціні реконструкції десятків пошкоджених вулиць.

Сотні зруйнованих та пошкоджених багатоквартирних будинків, тисячі приватних. Ірпінь не підпадає під порівняння по масштабу руйнувань з жодним містом, крім Маріуполя, Ізюма та тих населених пунктів, які зараз тримають героїчну оборону на сході країни.

Велике щастя, що жодна інша громада Київщини не постраждала так, як Ірпінська. Бо те, з чим зіткнувся Ірпінь – це велике горе. Ірпінь заплатив велику ціну за те, що не пропустив ворога до столиці, чим фактично зберіг українську державність. Але він вистояв. І він відбудується. Зараз нам усім просто треба набратися сил і терпіння й щоденно працювати над відновленням нашого міста. Так само, як з неймовірною силою й терпінням стояли наші хлопці з ТРО і ЗСУ проти ворожої армії в Ірпені.

Я щиро дякую всім, хто це розуміє.