У Нацполіції відпрацювали кейс обстрілу ЖК «Річ Таун» в Ірпені для звернення до Міжнародного суду. Спеціальна комісія завершила оперативні та слідчі дії. Наразі оглянуто 269 тіл загиблих мешканців міста.

Про це на брифінгу заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає кореспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

«Наша спеціальна комісія завершила оперативні та слідчі дії в місті Ірпінь. За два тижні після звільнення нашої території вдалося зафіксувати факти, які будуть основою кримінального провадження та матеріалів звернення до Міжнародного суду... За хронологією воєнної агресії нам вдалося встановити події, які там відбувалися. Ми побачили, що 24.02.2022, з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, встановлено повне руйнування трьох мостів, за допомогою яких відбувався проїзд до міста Ірпінь. 4.03.2002 у ЖК «Річ Таун» розірвалася перша міна калібру 82 мм, випущена військовослужбовцями ЗС РФ з території міста Буча по місту Ірпінь», — заявив він.

За його словами, була забезпечена евакуація близько 95% мирного населення міста за допомогою місцевої влади.

Фото: Анна Стешенко

«Уже 5.03.2022 відбувся мінометний обстріл блокпоста міста Ірпінь. Розпочався рух бойових броньованих гусеничних машин РФ БМП-2 і БМП-3 з боку Забуччя. Окупанти зайняли ЖК «Грін Ярд», де перебували до 25.03.2022. У вказаному районі окупанти розстріляти 8 цивільних громадян, які попередньо були катовані військовослужбовцями РФ. Розстріляли сімейну пару, яка намагалася евакуюватися з міста на власному автомобілі. Був розстріл місцевого громадянина, який не погодився виконувати накази військових РФ. Так само розстріляли 12 громадян, які, на думку військових РФ, сприяли роботі ЗСУ. На теперішній час ми оглянули 269 тіл загиблих мешканців міста Ірпінь. Вони передані до судових експертиз для встановлення причин загибелі. Надалі вони будуть передані родичам для поховання», — пообіцяв він.

Фото: Анна Стешенко

За інформацією Нацполіції, вже з 5.03.2022 на території міста Ірпінь щоденно велися бої та артилерійські обстріли.

«За свідченнями мешканців, переважно вони велися з 5:00 до 7:00. Та з 18:00 до 20:00. Знищено повністю житлові квартали та приватні будинки в районах біля ЖК «Синергія», «Синергія-2», «Річ Таун», «Фортуна», на вулиці Соборній та будівельно-монтажного управління «Адмірал». Близько 30% міста повністю зруйновано».

Фото: Анна Стешенко

Він нагадав, що 28.03.2022 місто Ірпінь було звільнено від окупантів. Спеціальна група Нацполіції оглянула 7 місць розстрілу громадян, уставлено та допитано 118 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишалися в місті.

«Оглянуто будинки та місця, де певний час перебували та чинили мародерства військові РФ... Уже призначено 87 судових експертиз, за ними буде дана оцінка дій військовослужбовців РФ».

Пантелеєв підкреслив, що «наразі вже відпрацьовано один з кейсів для передачі матеріалів до Міжнародного суду. Це обстріл ЖК «Річ Таун» військовослужбовцями РФ». «Мешканці, які перебували в підвалах, готували їжу, вже дали покази, що вони не бачили там військовослужбовців ЗСУ. Тобто квартали, які підпадали під обстріли, там не було наших військовослужбовців. Не було представників тероборони на той момент. А ЗС РФ, захопивши базу в місті Буча, а це за 1 тисячу метрів до житлового комплексу, здійснювали обстріли важкою артилерією щодня... Слідчими зараз фіксується траєкторія обстрілів. Фіксується дальність. Це окремий кейс, який потім з партнерами з Офісу Генерального прокурора буде переданий до Міжнародного суду... Разом працюють найдосвідченіші слідчі та експерти, журналісти та прокурори. Ми зможемо довести всі ці військові злочини, які відбуваються на нашій території», - зазначив перший заступник начальника Головного слідчого управління.

Нагадаємо, за словами мера Ірпеня, в місті пошкоджено понад 1000 будівель, 115 зруйновано повністю.