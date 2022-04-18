Нацполіція України порушила 7,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військ РФ

Слідчі Нацполіції виявили понад тисячу тіл загиблих і замордованих росіянами мешканців Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районів Миколаївської областей. Наразі у звільнених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком зниклих людей. Порушено майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих громадян України на цих територіях.

Про це на брифінгу заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв, передає кореспондент LB.

Фото: Анна Стешенко

«У період активної збройної агресії з боку Російської Федерації слідчими Національної поліції розпочато 7,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинення та фактами вчинення злочинів військовослужбовцями Збройних сил РФ. Найбільше, а саме понад 5 тисяч кримінальних проваджень, за ст. 438 Кримінального кодексу України, а саме за фактами порушення законів і звичаїв війни», — заявив він.

Слідчі Нацполіції вже повідомили про підозру понад 200 особам, місце перебування яких було встановлено. До більшості з них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За його словами, на звільнених територіях України: Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської областей і в окремих районах Миколаївської — продовжують працювати понад 300 слідчих груп, які здійснюють збір і документацію злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ.

«Слідчими поліції виявлено понад тисячу тіл загиблих і замордованих мешканців цих регіонів. На жаль, ця інформація не остаточна. Зараз триває робота з ідентифікації тіл, розтини та впізнання. Після проведення цих заходів тіла загиблих передаються для поховання родичам. Цими ж групами проведено понад 3 тисячі оглядів щодо пошкодження інфраструктури та житла, допитані понад 2,5 тисячі місцевих мешканців. Слідчими збирається доказова база звірств військовослужбовців Росії, яка буде використовуватися державою Україна під час звернення до міжнародних судових інстанцій. Наразі у звільнених пунктах поліцейські цілодобово працюють також над пошуком зниклих людей».

Фото: Анна Стешенко

Він наголосив, що вже розпочато майже 900 кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих мешканців України. Задокументовані факти незаконного позбавлення волі понад півтисячі громадян України.

Нагадаємо, ОБСЄ знайшла свідчення воєнних злочинів Росії в Україні.