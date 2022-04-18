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Чоловіків ловлять на вулицях і знімають з автобусів: у СБУ розповіли про особливості російської мобілізації в ОРДЛО

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели…"

Чоловіків ловлять на вулицях і знімають з автобусів: у СБУ розповіли про особливості російської мобілізації в ОРДЛО
Фото: скрин відео

Російські загарбники продовжують силову мобілізацію у так званих Л/ДНР. Чоловіків ловлять на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів.

"Новобранців" вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову. А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах.

Про це співробітникам Служби безпеки України розповів мешканець Донецька, який потрапив в український полон.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – розповідає "мобілізований". 

Чоловік запевнив, що не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів. Так і потрапив у полон.

"Тут йому краще і він радий, що залишився живим. Але за свої вчинки – доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які хотіли захопити нашу землю", – наголошують в українській спецслужбі.

В СБУ додали, що документують усі злочини і уже розпочали майже 3 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з війною РФ проти України.

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