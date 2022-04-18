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Російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані

На Луганщині через обстріли горять щонайменше 15 житлових будинків.

Російська армія вдарила по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, двоє людей загинули, шестеро – травмовані

Росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній на Луганщині. Площа займання 2400 кв. м. По області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, вночі стали частішими та потужнішими. Відбулося займання сімох житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

"Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому за програмою Президента "Велике будівництво" спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2 400 кв. м. Рятувальники на місці – намагаються локалізувати полум’я. Бо впритул розташований лісовий масив", – розповів Сергій Гайдай.

Також від дій ворога постраждали житлові масиви у Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

Раніше Гайдай вкотре закликав мешканців Луганщини "встигнути врятуватися".

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