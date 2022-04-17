В Україну за добу прибуло більше 38 тисяч людей з-за кордону, - МВС

В Україну за добу прибуло більше 38 тисяч українців з-за кордону. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язана з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається закордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок", - повідомляє МВС.

Також МВС інформує, що майже 71 тисяча українців та 16 тисяч транспортних засобів перетнули кордон України з ЄС та Молдовою. Загалом за добу виїхало з України 32 тисячі людей.

Станом на 17 квітня інформація про черги на кордоні:

Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Угринів» - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;«Краківець» - 30 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів«Шегині» - 0 л/а, 4 автобуси, 30 пішоходів;«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словаччина

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Ужгород» - 25 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина

«Тиса» - 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);«Лужанка» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Порубне» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Молдова

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що пасажиропотік з країн ЄС і Молдови на в'їзд в Україну 16 квітня вперше з початку Росією війни перевищив потік на виїзд. Напередодні такий факт вперше з 24 лютого був зафіксований на польсько-українській ділянці кордону