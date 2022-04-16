Боєприпаси виявили за один день.

Триває розмінування населених пунктів Київської області.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, за вчора лише поблизу одного із селищ сапери Нацгвардії обстежили 8 гектарів території.

Знайдено десятки снарядів, гранат, мін та розтяжок.

“У разі виявлення підозрілих предметів просимо громадян зберігати спокій і негайно повідомити про знахідку представників Національна поліції України або зателефонувати за номерами 1️01, 102.”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, на засіданні 15 квітня Кабмін затвердив першочергові заходи з протимінної діяльності, які розробило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що в Україні необхідно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків.