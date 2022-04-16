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Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський

Президент сказав, що Україна не торгує людьми.

Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський упевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю українським медіа, повідомляє Lb.ua.

Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після трагедій у Бучі та Бородянці.

"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І що більше буде Бородянок, то буде складніше", - сказав він.

У цій розмові Зеленський також повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися. 

Нагадаємо, що депутати місцевої фракції ОПЗЖ причетні до зриву евакуації мирного населення з Маріуполя. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.

Російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, на тиждень заборонити пересування цивільним, щоб провести фільтрацію всіх чоловіків. 

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