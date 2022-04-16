Риторика деяких країн щодо постачання Україні зброї "потепліла", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що риторика деяких країн у питанні військової допомоги змінилася на краще.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Lb.ua.

За словами Зеленського, найбільш активно Україні постачають зброю США, Великобританія, Польща та низка інших країн.

Як зазначив президент, останнім часом риторика деяких країн щодо постачання Україні зброї "потепліла", але заявив, що "ми все одно отримуємо мало зброї".

"Між часом, коли в якійсь країні оголосять про рішення поставити нам якусь зброю, і тим, коли вона реально у нас з'являється, минає 2-3 тижні", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначає, що, за міжнародним правом, постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну проти Росії.

16 квітня в російському МЗС підтвердили інформацію ЗМІ про направлення Сполученим Штатам ноти щодо постачання озброєнь Україні.