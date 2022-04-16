У Херсоні окупанти поширюють листівки, в яких винними в російській агресії називають самих українців та обрану ними владу. "Горе, що спіткало вас, – результат злочинної політики київського режиму", – йдеться в листівках. Саму війну вони називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційна адміністрація Херсона намагається переконати місцеве населення, що злочини РФ в Україні чиняться на благо людей, а "збройні сили РФ не воюють з український народом". Начебто війна розпочалась через "західні плани" знищити російський та український народи.

Українців закликають до колаборації з росіянами та попереджають про небезпеку наближатися до військових окупаційної армії. Також у листівці стверджується, що "російська армія не воює з українськими солдатами та не обстрілює мирне населення".

Фото: gur.gov.ua/content

"Фактично такі дії російських пропагандистів є прямим визнання того, що ця війна не має стосунку до міфічного «захисту Донбасу». Її мета – знищення української державності та окупація всієї України", – зазначають в українській розвідці.

Окупанти окремо зазначають: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно".

"Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на Херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили", – коментують у ГУР.

Нагадаємо, російська армія окупувала Херсон у перший день війни. Попри це, у місті практично щодня відбуваються мітинги. Жителі міста наголошують, що Херсон – це українське місто. Окупанти закидують мітингувальників світлошумовими гранатами та застосовують проти них сльозогінний газ, однак люди продовжують мирний спротив.

6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Херсону, а також Харкову, Чернігову, Маріуполю, Гостомелю і Волновасі почесне звання "Місто-герой".