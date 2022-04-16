Уряд затвердив порядок застосування зброї цивільними на час воєнного стану

Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю, 15 квітня, унормував застосування вогнепальної зброї цивільними особами у період дії воєнного стану.

Уряд затвердив Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, відповідну постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

"Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Рада ухвалила закон за номером 2114–IX "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю. Президент підписав його 9 березня.

Закон чинний на період воєнного часу. Ним передбачається, що цивільні українці, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть на законних підставах отримувати та використовувати зброю та боєприпаси для неї й застосовувати їх проти військовослужбовців країни-агресора.

"Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України", – сказано в законі.