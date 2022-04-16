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​ГУР Міноборони оприлюднило список розвідників з Калінінграда, які скоїли воєнні злочини проти України

У списку 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки є 157 імен.

​ГУР Міноборони оприлюднило список розвідників з Калінінграда, які скоїли воєнні злочини проти України
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовців 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", – йдеться в дописі на сторінці ГУР у фейсбуці.

Список оприлюднено на сайті відомства. У ньому – дані 157 військових 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки (особливого призначення) ГУ ГШ ЗС РФ, військова частина 25137, м. Калінінград, вул. Дзержинського 152, ВГ №45; м. Черняховськ.

Список особового складу подано станом на лютий 2022 року.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони здобуло список військовослужбовців ОМОН “Оберіг” управління Росгвардії по Кемеровській області – Кузбасу, які брали участь у геноциді на Київщині.

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