З початку війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради повідомляє про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вимагаємо світової реакції на злочини, які творять російські окупанти в Україні, зокрема й на знищення представників вільних медіа", - наголосили депутати.

Члени профільного комітету закликали правоохоронні органи ретельно документувати злочини проти журналістів.

"Інформація - це зброя. І журналісти, як воїни інформаційного фронту, вносять свій неоціненний внесок у нашу перемогу. Але війна не розрізняє національностей чи мов",- йдеться в повідомленні.

Так, з 24 лютого цього року від рук окупантів загинули:

П’єр Закжевськи Олександра Кувшинова Олександр Литкін Павло Лі Сергій Пущенко Євген Сакун Брент Ентоні Рено Оксана Бауліна Ділєрбек Шакіров Віктор Дєдов Віктор Дудар Лілія Гумянова Юрій Олійник Олег Якунін Максим Левін Мантас Кведаравічус Сергій Заїковський Денис Котенко Євген Баль Роман Нежиборець Зореслав Замойський.

"Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - наголосили нардепи.