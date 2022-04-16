Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку війни перевищив потік на виїзд, - польські прикордонники

15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тис. проти 22,5 тис. напередодні.

Пасажиропотік з Польщі на в'їзд в Україну вперше з початку війни проти Росії перевищив потік на виїзд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Так, 15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тис. проти 22,5 тис. напередодні. У зворотному напрямку потік становив 24,4 тис., що на 9% менше за показник 14 квітня (26,8 тис.).

Польське відомство додало, що за 7 перших годин суботи потік на виїзд з України знизився ще на 14% - до 5,4 тис.

Згідно з даними Держприкордонслужби України, кількість людей, що в'їхали в країну з країн ЄС і Молдови, 15 квітня зросла до понад 36 тис. з більше ніж 34 тис. напередодні – це знову максимальний показник з початку війни. І вперше з початку війни цей потік майже зрівнявся з потоком на виїзд: він у п'ятницю знизився до майже 38 тис. з 42 тис. напередодні.

Зазначається, що кількість українців, що в'їхали, збільшилася до понад 32 тис. із більш ніж 30 тис. напередодні – це також максимальний рівень.

У ДПСУ уточнили, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами залишилася на рівні близько 425.

Нагадаємо, за даними ООН, щодня кордон у напрямку України перетинають близько 30 тисяч людей. 870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому.