У Сербії пройшов проросійський мітинг

Мітингувальники виражали протест проти курсу уряду Сербії на дистанціювання від Росії.

Тисячі сербів пройшли маршем по Белграду до російського посольства на підтримку Росії. Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники несли фотографії президента РФ Владіміра Путіна та сербські й російські прапори. Метою маршу був протест проти курсу уряду Сербії на дистанціювання від Росії після її вторгнення в Україну.

Серед мітингувальників було багато представників ультранаціоналістичних організацій. Учасники протесту пройшли маршем від центру міста до російського посольства, де випустили сигнальні ракети, заспівали російський та сербський гімни та вітали дві країни як братні народи.

"Я прийшов на цей мітинг, щоб підтримати Росію і сказати голосне і чітке "ні" політиці влади Белграда, яка прийняла ганебне рішення проголосувати проти Росії в ООН", - сказав один з учасників акції.

Протестувальники скандували "Ні НАТО" і "Серби і росіяни - брати", а також гасла проти президента Александара Вучича, який переміг на президентських виборах 3 квітня, тоді як його партія отримала найбільше голосів для формування уряду.

За останні тижні Белград тричі голосував за резолюції Організації Об’єднаних Націй, які засуджували вторгнення Росії в Україну та відсторонили її від діяльності головного органу ООН з прав людини.

При цьому Сербія, яка майже повністю залежить від російського газу та нафти, відмовляється вводити санкції проти Кремля і підтримує регулярні рейси до Москви.