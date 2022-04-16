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Від обстрілів під Полтавою загинула людина

Ракетний удар пошкодив господарську інфраструктуру.

Від обстрілів під Полтавою загинула людина

У селищі під Полтавою війська РФ ракетним ударом пошкодили господарську інфраструктуру, одна людина загинула, ще одна поранена. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм каналі.

"На жаль, цей ранок недобрий… Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації," - повідомив Лунін.

Нагадаємо, раніше у Сумській області Збройні сили України збили ракету, яка летіла на Полтаву.

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