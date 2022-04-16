Зеленський повідомив про загибель 2,5-3 тисяч українських військових у війні з Росією

Ще близько 10 тисяч військових поранено.

Президент України Володимир Зеленський заявив про загибель 2,5-3 тисяч українських військових у війні з Росією. Таку цифру він озвучив в інтерв’ю CNN.

За словами президента, українські посадовці вважають, що 2,5 - 3 тисячі українських військових загинули у війні, водночас кількість російських військових, які загинули, становить від 19 до 20 тисяч службовців.

Глава держави додав, що близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і "складно сказати, як багато виживуть".

Цивільні жертви, за словами Зеленського, набагато складніше підрахувати.

"Дуже складно говорити про цивільних, оскільки південь нашої країни, де міста і містечка нашої країни заблоковані - Херсон, Бердянськ, далі на сході Маріуполь, і район на схід, де розташовується Волноваха - ми просто не знаємо, як багато людей померло у тій зоні, яка заблокована", - заявив президент.

Нагадаємо, за попередніми даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, тільки у Маріуполі загинуло 22 тисяч людей. Крім того, станом на 15 квітня у Київській області знайшли тіла 900 вбитих російськими окупантами людей. За словами омбудсмана Людмили Денісової, близько 15 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти.