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МВФ: глобальне економічне зростання через війну в Україні зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося

Скорочення охопить 143 країни.

МВФ: глобальне економічне зростання через війну в Україні зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося
Фото: EPA/UPG

Через війну в Україні, розв’язану Росією, глобальне економічне зростання у 2022-2023 роках зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося раніше. І охопить воно 143 країни. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у відеовиступі, розміщеному на сайті Фонду, перед весняними зборами МВФ і Світового банку, передає Укрінформ.

«У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% у 2022 році. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну (Росії в Україні – ред.) та її наслідки», - зауважила глава Фонду.

За її словами, ситуацію в світі також погіршує інфляція, фінансові обмеження, повторне введення карантину в Китаї і нові збої в глобальних ланцюгах постачання. 

Для більшості країн зростання все ще залишатиметься позитивним, зазначила Георгієва, але війна спричиняє “зниження прогнозів для 143 економік цього року, що становить 86% світового ВВП”.

Нагадаємо, раніше Крісталіна Георгієва висловила думку, що війна в Україні призведе до уповільнення зростання світової економіки, але не спричинить глобального спадання. 

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