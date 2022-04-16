Повітряні Сили знищили за добу літак, вертоліт і дві ракети

15 квітня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил та сили 93-ї ОМБр Холодний Яр уразили сім повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних Сил.

Зокрема військові збили:

- один літак;

- один вертоліт;

- три безпілотні літальні апарати;

- дві крилаті ракети.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат", - зазначили в ПС.

Також, за даними командування, росіяни суттєво знизили активність в українському повітряному просторі через втрати,натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

Нагадаємо, 1 5квітня українські військові збили над Одесою ворожий безпілотник "Орлан-10".А випущена по місту ракета зірвалася у повітрі.