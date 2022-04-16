У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах України, – Генштаб
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні Сили знищили за добу літак, вертоліт і дві ракети

Іще три безпілотники.

Повітряні Сили знищили за добу літак, вертоліт і дві ракети
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

15 квітня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних Сил та сили 93-ї ОМБр Холодний Яр уразили сім повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних Сил.

Зокрема військові збили:

- один літак;

- один вертоліт;

- три безпілотні літальні апарати;

- дві крилаті ракети.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат", - зазначили в ПС.

Також, за даними командування, росіяни суттєво знизили активність в українському повітряному просторі через втрати,натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

Нагадаємо, 1 5квітня українські військові збили над Одесою ворожий безпілотник "Орлан-10".А випущена по місту ракета зірвалася у повітрі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також