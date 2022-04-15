"Що швидше ми отримаємо зброю, яку запросили, то скоріше буде мир", - Зеленський

Успіхи українських військових на полі бою і руйнівні санкції проти Росії - це ті напрямки, за якими визначається, скільки триватиме війна. Про це у своєму зверненні до народу заявив президент Володимир Зеленський.

“Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше.

Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні”, - відзначив президент.

За його словами, настання миру залежить також від обсягу підтримки України.

“Що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир. Що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир. Що швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов'язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна”, - заявив Зеленський.

Він подякував захисникам і захисницям за їхню “величезну роботу”.

“Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки”, - зазначив президент, до давши, що свою активність мають продовжувати і дипломати “за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях, як офіційних, так і неофіційних”.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив зміст нового пакету допомоги Україні на 800 млн доларів. Він містить, зокрема, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Javelin, 300 дронів-камікадзе тощо. Крім того, в пакет включені самохідні судна берегової охорони, вибухівка, захисні костюми та засоби радіологічного, бактеріологічного, хімічного та ядерного захисту, 30 тисяч шоломів та бронежилетів, понад 2000 засобів оптичних та лазерних прицілів, а також медичне приладдя.