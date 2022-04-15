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Рада розгляне законопроєкт щодо розпуску й покарання партій за співпрацю з країною-агресором

Відучора, згідно з рішенням РНБО, у Верховній Раді вже призупинено діяльність фракції ОПЗЖ. 

Рада розгляне законопроєкт щодо розпуску й покарання партій за співпрацю з країною-агресором
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Рада розгляне законопроєкт щодо розпуску й покарання партій за співпрацю з країною-агресором.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону UAразом.

«Опозиційна платформа — за життя». Більше такої фракції немає. Також ми очікуємо рішення суду щодо партії ОПЗЖ», - сказав він. 

Він анонсував, що вже на наступне засідання Верховної Ради буде винесено «для розгляду законодавчий акт щодо всіх партій, які працюють чи працювали з агресором, щодо розпуску й покарання таких партій», — підкреслив очільник українського парламенту. 

Стефанчук зауважив, що в цьому питанні потрібно розмежовувати дві речі: заборону партії та розпуск фракції такої партії у Верховній Раді.

«Станом на зараз, відповідно до рішення РНБО, відбулося призупинення діяльності партії», - наголосив він.

Нагадаємо, 14 квітня було зупинено діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України. Рішення оголосили на основі Указу РНБО про зупинення діяльності 11 проросійських партій. Того ж дня з ОПЗЖ вийшли ще два депутати, а Вадима Рабиновича було відкликано з посади співголови фракції.

За словами заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка, наступного тижня Рада проголосує за закон для пришвидшення заборони судом проросійських партій.

Раніше помічника нардепа з ОПЗЖ та юриста Медведчука викрили на колабораціонізмі. 

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