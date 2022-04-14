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Рада призначила Стрільця міністром екології (документ)

Після відставки Абрамовського Стрілець був т.в.о. міністра.

Рада призначила Стрільця міністром екології (документ)
Руслан Стрілець
Фото: facebook/Екологія підприємства

Верховна Рада України сьогодні, 14 квітня, на черговому засіданні призначила міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Депутати підтримали подання голови уряду про призначення очільником міністерства Руслана Стрільця.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Руслан Стрілець з 3 листопада 2021 року до цього часу був тимчасово виконуючим обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Стрілець виконував обов’язки міністра екології після того, як Рада звільнила з посади Романа Абрамовського. 

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