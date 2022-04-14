У Верховній Раді просять накласти персональні санкції на Аліну Кабаєву - фактичну дружину Путіна

Понад 60 народних депутатів підписали звернення до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда з проханням сприяти запровадженню санкцій проти фактичної дружини російського диктатора Путіна.

Про це заявив ініціатор звернення, народний депутат від фракції "Слуга Народу" голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Закликаємо Швейцарську Конфедерацію ввести додаткові персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна, заборонивши таким особам в’їзд та перебування на території Швейцарії, наклавши арешт на їхнє майно для його подальшої конфіскації на користь жертв російських злочинів в Україні. Звертаємо вашу увагу до необхідності внесення до переліку підсанкційних осіб пані Аліни Кабаєвої – фактичної дружини російського президента", – йдеться у зверненні.

За словами депутата, на сьогодні це звернення підписали понад 60 українських парламентарів.

Мережко нагадав, що подібні санкції не є нововведенням, їх вже запровадили інші держави.

"Сполучене Королівство та США вже наклали санкції проти членів родини, друзів та рідних Володимира Путіна. Зокрема, до санкційного пакета були включені доньки російського диктатора – Катерина Тихонова та Марія Воронцова", – зазначив голова профільного комітету.

Він наголосив про несприйняття ситуації, коли путінський режим вбиває українських дітей, фізично знищує цілі сім’ї та руйнує родини, а сім’я та найближче оточення російського президента насолоджується усіма перевагами життя в багатьох демократичних державах Європи.

"Ми вітаємо той факт, що Швейцарія також не стоїть осторонь подій в нашій державі, запровадивши широкі та ефективні санкції проти росії. Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію продовжувати цю політику і запровадити персональні санкції. Просимо вашого сприяння переадресувати наше звернення уряду і парламенту Швейцарської Конфедерації", – звернувся Мережко до Клода Вільда.

Кабаєва постійно мешкає на території Швейцарії.