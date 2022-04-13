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​Зеленський у Києві зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу.

​Зеленський у Києві зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, які перебувають у нашій країні з візитом.

Про це повідомила пресслужба президента.

Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу.

Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, раніше президент Зеленський також подякував очільникам урядів Польщі, Чехії та Словенії за візит у столицю.

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